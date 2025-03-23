У Греції шукають вцілілих з човна, який перевозив мігрантів – загинула людина

Наразі відомо про 18 осіб, що вижили

Фото: Kathimerini

Берегова охорона Греції продовжує шукати у морі вцілілих з човна, який перевозив мігрантів до країни. Про це повідомляє грецьке медіа Kathimerini.

Пошуком займається патрульний корабель.

Вісімнадцять осіб, що вижили, були знайдені ввечері 22 березня на грецькому острові Фармаконісі, неподалік від турецького узбережжя у південно-східній частині Егейського моря.

19-та людина, яку знайшли без свідомості, померла, повідомила медіа речниця берегової охорони.

За її словами, трьох неповнолітніх доставили до дитячої лікарні Афін, двоє перебувають у важкому стані.

Чиновниця зазначила, що немає чіткої інформації про інших зниклих безвісти. Влада ще не допитала вцілілих, які залишилися на Фармаконісі.

У червні 2024-го біля узбережжя Ємену затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинули 49 людей.