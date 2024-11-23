В Греции напали на украинцев, которые чтили жертв Голодомора. Пострадал дипломат – видео

Фото с места (Фото: facebook.com/posolenyk.igor)

В Греции напали на украинцев, чтивших память жертв Голодомора, пострадал дипломат. Посольство Украины в Греции отреагировало, украинцы требуют расследования.

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23 ноября украинцы в Греции собрались у памятника Тарасу Шевченко, чтобы почтить память погибших во время Голодомора. Среди них были женщины с детьми.

Однако на них напала группа, как отмечается, "агрессивно настроенных лиц" под коммунистическими флагами, которые выкрикивали лозунги. Как сообщили в посольстве, они заблокировали доступ к памятнику, начали оскорблять и угрожать.

Отмечается, что от насильственных действий пострадал дипломат посольства и готовится соответствующая коммуникация.

"Этот случай стал шоком для общины, особенно учитывая, что нападение произошло на мероприятии, которое должно было подчеркнуть важность памяти о трагедиях прошлого", – отметили в посольстве.

Община украинцев призвала греческие власти расследовать инцидент, установить виновных и обеспечить безопасность во время проведения подобных мероприятий в будущем.

"Этот инцидент является напоминанием о том, как важно сохранять единство и правду в условиях современных вызовов. Мы призываем украинцев и всех, кому небезразлична историческая память и свобода, не молчать и делать все возможное, чтобы подобные случаи больше не повторялись", – отметили в посольстве.