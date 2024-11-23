В Греції напали на українців, які вшановували жертв Голодомору. Постраждав дипломат – відео

Кадри з місця (Фото: facebook.com/posolenyk.igor)

В Греції напали на українців, які вшановували пам'ять жертв Голодомору, постраждав дипломат. Посольство України в Греції відреагувало, українці вимагають розслідування.

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23 листопада українці в Греції зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час Голодомору. Серед них були, зокрема, жінки з дітьми.

Однак на них напала група, як зазначається, "агресивно налаштованих осіб" під комуністичними прапорами, які викрикували гасла. Як повідомили в посольстві, вони заблокували доступ до пам’ятника, почали ображати та погрожувати.

Зазначається, що від насильницьких дій постраждав дипломат посольства і вже готується відповідна комунікація.

"Цей випадок став шоком для громади, особливо зважаючи на те, що напад стався на заході, який мав підкреслити важливість пам’яті про трагедії минулого", – зазначили у посольстві.

Громада українців закликала грецьку владу розслідувати інцидент, встановити винних та гарантувати безпеку під час проведення подібних заходів у майбутньому.

"Цей інцидент є нагадуванням про те, як важливо зберігати єдність і правду в умовах сучасних викликів. Ми закликаємо українців і всіх, кому небайдужа історична пам’ять і свобода, не мовчати й робити все можливе, щоб подібні випадки більше не повторювалися", – зазначили у посольстві.