В Греции по запросу Литвы задержан ветеран войны на Донбассе: МИД Украины отреагировал

В Греции во время пересечения границы задержали ветерана войны на Донбассе Александра Радкевича. Он был задержан по запросу Литвы, где его заочно осудили по делу о событиях 1991 года. Министерство иностранных дел Украины в комментарии LIGA.net сообщило, что в ближайшие дни мужчину посетят украинские консулы и адвокаты.

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По данным правозащитницы Ольги Решетиловой, ветерана боевых действий на Донбассе задержали 14 сентября во время пересечения границы в Греции. Он был задержан по запросу Литвы, где заочно приговорен по так называемому делу 13 января 1991-го. В марте 2019-го суд Вильнюса вынес приговоры 67 фигурантам за военные преступления в январе 1991-го. Среди осужденных оказался и Радкевич, который в начале 1991-го служил в 107-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, а 11 января был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе.

СПРАВКА. 11 марта 1990 года Литва вышла из состава СССР, провозгласив независимость. Москва долгое время не оставляла попыток воспрепятствовать этому. В начале 1991-го в стране начались акции протеста против повышения цен, чем "обеспокоились" и в Кремле: 8-13 января 1991-го советские войска и спецназ штурмовали вильнюсский телецентр. Погибли 14 защитников телецентра и один офицер "Альфы", больше тысячи мирных жителей пострадали.

Правозащитница утверждает, что о приговоре Радкевич не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием. Украинская прокуратура допросила Радкевича в рамках международной правовой помощи в 2014-м в качестве свидетеля. Однако впоследствии мужчина из свидетеля превратился в обвиняемого.

Решетилова сообщает, что Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны). Вчера, 20 октября, министр иностранных дел Литвы подтвердил выдачу европейского ордера на арест Радкевича. Теперь Литва просит Грецию выдать ей украинца для отбывания наказания.

Как утверждают в МИД, украинское консульство в Салониках занимается делом Радкевича. Консулы поддерживают с ним регулярную связь, он снабжен украинскими и греческими адвокатами и содержится в "приемлемых" условиях. 22 октября адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов Радкевича во время рассмотрения апелляционный жалобы на решение прокурора. По оценками МИД, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев. Также 25 октября Радкевича должны посетить украинские консулы.

Украинское ведомство сообщает, что задействовало и другие контакты с греческой стороной – в частности, через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека.

В августе Зеленский признал пробелы в законодательстве и обещал помилование осужденным ветеранам.

8 октября Зеленский подписал указ об освобождении или частичном уменьшении срока наказания для 31 осужденного военного, в течение нескольких дней они вышли из тюрем.

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Оксана Житнюк , Владислав Сердюк

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