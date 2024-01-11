В ГУР не подтвердили и не опровергли причастность к атаке на Орел, но говорят – будет еще

Представитель разведки подчеркнул, что на территории РФ атакам подвергаются исключительно военные объекты, тогда как россияне бьют по гражданским

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Во вторник, 9 января, территорию российского города Орел атаковали беспилотники, один из которых попал в нефтебазу. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона не подтвердил и не опроверг информацию, что за этим якобы стоит украинская разведка при содействии Министерства цифровой трансформации и фонда "Повернись живим". Однако Юсов заверил, что таких случаев будет больше.

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"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но информация очень хорошая. Думаю, что такой информации будет больше в ближайшее время", – сказал Юсов.

Он подчеркнул: если агрессор продолжает вести геноцидную войну против Украины и наносить удары по гражданской инфраструктуре, "то, конечно, в результате таких действий происходят такие события, как во временно оккупированной Орловской области".

При этом Юсов акцентировал, что как в случае с городом Орел, так и с территориями Белгородской области, подобные инциденты происходят исключительно на военных объектах РФ, тогда как россияне прицельно бьют по гражданским.

9 января губернатор Орловской области заявил, что на территории города произошло падение беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса, начался пожар. В российских пабликах писали, что атаке подверглась нефтебаза "Орелнефтепродукт".

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