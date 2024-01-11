У ГУР не підтвердили й не спростували причетність до атаки на Орел, але кажуть, що буде ще
У вівторок, 9 січня, територію російського міста Орел атакували безпілотники, один з яких влучив у нафтобазу. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону не підтвердив і не спростував інформацію, що за цим нібито стоїть українська розвідка за сприяння Міністерства цифрової трансформації та фонду "Повернись живим". Проте Юсов запевнив, що таких випадків буде більше.
"Не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але інформація дуже хороша. Думаю, що такої інформації буде більше найближчим часом", – сказав Юсов.
Він наголосив: якщо агресор продовжує вести геноцидну війну проти України та завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, "то, звичайно, внаслідок таких дій відбуваються такі події, як у тимчасово окупованій Орловській області".
Водночас Юсов акцентував, що як у випадку з містом Орел, так і з територіями Бєлгородської області, подібні інциденти відбуваються виключно на військових об’єктах РФ, тоді як росіяни прицільно б’ють по цивільних.
- 9 січня губернатор Орловської області заявив, що на території міста "сталося падіння" безпілотника на об'єкт паливно-енергетичного комплексу, почалася пожежа. У російських пабліках писали, що атаки зазнала нафтобаза "Орелнефтепродукт".
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