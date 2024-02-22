В ГУР не подтверждают информацию о "просьбе" Приднестровья "присоединиться" к России
Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться на съезде к российскому диктатору Владимиру Путину по поводу принятия ПМР в состав России. Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии для LIGA.net.
Юсов отметил, что в настоящее время эта информация не подтверждается.
22 февраля молдавские медиа со ссылкой на "депутата" ПМР писали, что в Тирасполе на 28 февраля назначен "съезд депутатов всех уровней", где "должна быть озвучена просьба "от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра" принять Приднестров" я в состав России".
Управление по реинтеграции правительства Молдовы прокомментировало это и заявило, что следит за ситуацией в Приднестровье и не видит предпосылок ухудшения ситуации в регионе.
- 10 января так называемое Министерство государственной безопасности незаконного Приднестровья (ПМР) заявило о якобы стрельбе на границе с Украиной и похищении своих "граждан".
- В комментарии LIGA.net представитель Государственной пограничной службы Руслан Демченко опроверг это заявление и отметил, что оно, скорее всего, несет провокационный характер.
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