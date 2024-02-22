У ГУР не підтверджують інформацію про "прохання" Придністров’я "приєднатися" до Росії

Молдавські медіа з посиланням на "депутата" ПМР писали, що 28 лютого незаконна влада Придністров'я попросить "приєднатися" до РФ

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що депутати невизнаного Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до російського диктатора Володимира Путіна щодо прийняття ПМР до складу Росії. Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов у коментарі для LIGA.net.

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Юсов зазначив, що наразі ця інформація не підтверджується.

22 лютого молдавські медіа з посиланням на "депутата" ПМР писали, що у Тирасполі на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів", де "має бути озвучено прохання "від імені громадян, які проживають на лівому березі Дністра" прийняти Придністров'я до складу Росії".

Управління з реінтеграції уряду Молдови прокоментувало це та заявило, що стежить за ситуацією у Придністров'ї й наразі не бачить передумов погіршення ситуації в регіоні.

ДОВІДКА. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ. Придністров'я – окупована територія Молдови, де перебувають російські війська. ПМР не визнана державою та жодною з країн ООН, навіть РФ.

10 січня так зване Міністерство державної безпеки незаконного Придністров'я (ПМР) заявило про нібито стрілянину на кордоні з Україною та викрадення своїх "громадян".

У коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Руслан Демченко спростував цю заяву і зазначив, що вона, найімовірніше, несе провокативний характер.

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