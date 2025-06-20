В ГУР сообщили, что Россия неохотно отдает пленных, а 90% из них сообщают о нарушении прав

С начала 2022 года удалось вернуть из плена более 6000 человек

Обмен пленными (Фото: ГПСУ)

Более 90% опрошенных возвращенных из плена защитников сообщают о том, что Россия относилась к ним недопустимым образом. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

По его словам, благодаря обменам и вне их удалось вернуть в Украину более 6000 человек из российской неволи с начала полномасштабной войны. Освобожденные защитники сообщают о системном нарушении прав обращения с военнопленными на разных этапах пребывания в плену.

"Это предмет работы как украинских правоохранительных органов и правозащитников, так и международной системы, которая должна защищать гуманитарное право. Иначе, для чего оно вообще существует", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что Украина, в отличие от России, придерживается международно-гуманитарного права, Женевской конвенции и других обязательств. Все центры содержания российских оккупантов соответствуют международным стандартам.

Также представитель ГУР сообщил, что в целом Россия неохотно возвращает украинских защитников. Однако Украина знает, кто находится в плену, и работает над их возвращением. При этом Юсов сообщил, что по некоторым категориям пленных работа идет посложнее.

"Никогда еще работа переговорной группы не была простой. Но интересы украинских защитников и национальные интересы Украины будут защищены... Украина не будет ждать. Украина сейчас борется и будет бороться за возвращение каждого", – резюмировал представитель ГУР.