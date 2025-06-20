В ГУР повідомили, що Росія неохоче віддає полонених, а 90% опитаних скаржаться на порушення прав

З початку 2022 року вдалося повернути з полону понад 6000 осіб

Обмін полоненими (Фото: ДПСУ)

Понад 90% опитаних повернутих з полону захисників свідчать про те, що Росія неналежним чином ставилася до них. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

За його словами, завдяки обмінам та поза ними вдалося повернути в Україну понад 6000 осіб з російської неволі від початку повномасштабної війни. Звільнені оборонці повідомляють про системне порушення прав поводження з військовополоненими на різних етапах перебування в полоні.

"Це предмет роботи як українських правоохоронних органів і правозахисників, так і міжнародної системи, яка має захищати гуманітарне право. Інакше для чого воно взагалі існує", – зазначив Юсов.

Він підкреслив, що Україна, на відміну від Росії, дотримується міжнародно-гуманітарного права, Женевської конвенції та інших зобов'язань. Усі центри утримання російських окупантів відповідають міжнародним стандартам.

Також представник ГУР повідомив, що загалом Росія неохоче повертає українських захисників. Однак Україна знає, хто перебуває в полоні, і працює над їх поверненням. Проте Юсов повідомив, щодо деяких категорій полонених робота йде складніше.

"Ніколи ще робота переговорної групи не була простою. Але інтереси українських захисників та національні інтереси України будуть захищені... Україна не буде чекати. Україна зараз бореться і буде боротися за повернення кожного", – резюмував представник ГУР.