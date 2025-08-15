В Харькове и области сократили комендантский час
В Харькове и области с 16 августа сокращают комендантский час. Он будет начинаться и длиться с 00:00 до 05:00, сообщили в Харьковской военной администрации.
Решение об изменении продолжительности комендантского часа в регионе приняли в ходе заседания Совета обороны Харьковской области.
"Изменения вступят в силу в ночь с 16 на 17 августа. В то же время решение не распространяется на громады области, где введен местный усиленный комендантский час в связи с ситуацией с безопасностью", – уточнили в ОВА.
По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, вопрос сокращения комендантского часа решили поднять из-за неоднократных обращений представителей бизнеса и ретейла.
"Внедрение такого решения в Харькове и области позволит предпринимателям увеличить время работы, что положительно повлияет на экономический климат области", – отметил он.
Ранее комендантский час в Харькове и области длился с 23:00 до 05:00.
Синегубов также сообщил, что принято решение об эвакуации принудительно семей с детьми из села Одноробовка Золочевской громады Богодуховского района.
По его словам, сейчас там остается две семьи и всего пять детей в возрасте от 5 до 12 лет.
- 13 августа в Донецкой области также расширяли зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительно. (Перечень населенных пунктов читайте – здесь).
Комментарии (0)