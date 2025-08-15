У Харкові та області скоротили комендантську годину

Комендантську годину вирішили скоротити через неодноразові звернення представників бізнесу та ритейлу

Харків (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

У Харкові та області з 16 серпня скорочують комендантську годину. Вона починатиметься та триватиме з 00:00 до 05:00, повідомили в Харківській військовій адміністрації.

Рішення щодо зміни тривалості комендантської години в регіоні ухвалили в ході засідання Ради оборони Харківської області.

"Зміни наберуть чинності в ніч із 16 на 17 серпня. Водночас рішення не розповсюджується на громади області, де запроваджена місцева посилена комендантська година у зв’язку з безпековою ситуацією", – уточнили в ОВА.

За словами глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, питання скорочення комендантської години вирішили порушити через неодноразові звернення представників бізнесу та ритейлу.

"Впровадження такого рішення на Харківщині дозволить підприємцям збільшити час роботи, що позитивно вплине на економічний клімат області", – зазначив він.

Раніше комендантська година у Харкові та області тривала з 23:00 до 05:00.

Синєгубов також повідомив, що ухвалено рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району.

За його словами, наразі там залишається дві родини та загалом пʼять дітей віком від 5 до 12 років.