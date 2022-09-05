В Харькове нашли "писателя из Горловки". Он получил подозрение за антиукраинское интервью

Служба безопасности Украины нашла в Харькове "писателя из Горловки" с антиукраинскими взглядами. Как сообщает Офис генпрокурора, в марте он дал интервью одному из российских каналов, в котором публично оправдал российское вторжение.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Имя подозреваемого следователи не называют.

Мужчина в этом интервью заявил, что украинские военные восемь лет бомбили и уничтожали Донбасс, вооруженная агрессия РФ помогает урегулировать "гражданский конфликт", а Украины как государства не существует с 2014 года.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины – распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ.

Статья 436-2 в Уголовном кодексе появилась в марте этого года как ответ на полномасштабное российское вторжение.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.