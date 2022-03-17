В Харьковской области оккупанты выкрали поселкового главу Великобурлукской громады

Российские оккупанты выкрали поселкового главу Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По его информации, Терещенко выкрали прямо с рабочего места. Его удерживают в местном райотделе полиции.

"Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Это позорное преступление", – отметил Синегубов.

11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова.

15 марта стало известно, что Федорова вывезли во временно оккупированный Луганск.

16 марта Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников, сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь главы ОП Дарина Заривная.

Вадим Ребрина

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