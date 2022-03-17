В Харьковской области оккупанты выкрали поселкового главу Великобурлукской громады
17.03.2022, 18:39
Российские оккупанты выкрали поселкового главу Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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По его информации, Терещенко выкрали прямо с рабочего места. Его удерживают в местном райотделе полиции.
"Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Это позорное преступление", – отметил Синегубов.
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