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В Харьковской области оккупанты выкрали поселкового главу Великобурлукской громады

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 18:39

Российские оккупанты выкрали поселкового главу Великобурлукской громады Виктора Терещенко. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По его информации, Терещенко выкрали прямо с рабочего места. Его удерживают в местном райотделе полиции. 

"Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Это позорное преступление", – отметил Синегубов.

  • 11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова.
  • 15 марта стало известно, что Федорова вывезли во временно оккупированный Луганск.
  • 16 марта Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников, сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь главы ОП Дарина Заривная.
Вадим Ребрина
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Россия война похищение оккупанты харьковская область виктор терещенко
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