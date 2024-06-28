В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми – список

Эвакуация из Волчанска в мае 2024 года (Фото: GEORGE IVANCHENKO/EPA)

В четырех районах Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми, сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Решение принял Совет обороны области – принудительная эвакуация касается опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов.

Список населенных пунктов:

→ в Изюмском районе села Загрызовое, Малиевка, Шейковка, Богуславка, Новая Кругляковка (по данным властей, там проживает 12 детей из 7 семей);

→ в Богодуховском районе подлежат эвакуации 13 детей с семьями из сел Александровка и Скорики;

→ в Купянском районе 20 детей с семьями из сел Моначиновка, Дорошевка Кондрашевской общины;

→ в Чугуевском районе 112 детей с родителями из 5 старостинских округов: Белоколодягского, Юрченковского, Новоалександровского, Ивановского, Бугаевского Волчанского общества (в общей сложности – 24 населенных пункта).

Уже определены маршруты эвакуации и места временного проживания людей, заметил Синегубов.

Решение об эвакуации было принято из-за усиленных российских обстрелов, пояснил глава ОВА.

19 июня Синегубов сообщил, что в районе Боровой Харьковской области россияне усилили обстрелы, ситуация остается напряженной, поэтому вскоре может быть принято решение о принудительной эвакуации детей с территории общины.

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