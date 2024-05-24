Из Харьковской области принудительно эвакуируют 123 ребенка
Принято решение о принудительной эвакуации 123 детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Ведомство отметило, что речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями.
Обязательную принудительную эвакуацию 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.
Сначала эвакуированных планируют разместить в Харькове, а затем их будет принимать Волынская область. Эвакуация будет проводиться в течение 60 дней. Она осуществляется бесплатно.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- По состоянию на 20 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали более 10 000 человек.
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