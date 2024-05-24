Из Харьковской области принудительно эвакуируют 123 ребенка

Эвакуация будет производиться из 36 населенных пунктов, отметили в Минреинтеграции

Эвакуация детей (Иллюстративное фото: Национальная полиция)

Принято решение о принудительной эвакуации 123 детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Ведомство отметило, что речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями.

Обязательную принудительную эвакуацию 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

Сначала эвакуированных планируют разместить в Харькове, а затем их будет принимать Волынская область. Эвакуация будет проводиться в течение 60 дней. Она осуществляется бесплатно.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

По состоянию на 20 мая, по данным ГСЧС, из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали более 10 000 человек.

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