Из Харьковской области принудительно эвакуируют 123 ребенка
Эвакуация детей (Иллюстративное фото: Национальная полиция)

Принято решение о принудительной эвакуации 123 детей из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Ведомство отметило, что речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями.

Обязательную принудительную эвакуацию 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

Сначала эвакуированных планируют разместить в Харькове, а затем их будет принимать Волынская область. Эвакуация будет проводиться в течение 60 дней. Она осуществляется бесплатно.

Читайте также: В Волчанске РФ ударила FPV-дроном по авто полиции во время эвакуации, есть погибший: видео

войнаэвакуацияхарьковская область