З Харківської області примусово евакуюють 123 дитини
Ухвалено рішення про примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківської області. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Відомство зазначило, що йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками.
Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область. Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Вона здійснюється безплатно.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Станом на 20 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали понад 10 000 осіб.
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