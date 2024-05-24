З Харківської області примусово евакуюють 123 дитини

Евакуація дітей (Ілюстративне фото: Національна поліція)

Ухвалено рішення про примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківської області. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Відомство зазначило, що йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками.

Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область. Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Вона здійснюється безплатно.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Станом на 20 травня, за даними ДСНС, з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуювали понад 10 000 осіб.

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