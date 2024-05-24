З Харківської області примусово евакуюють 123 дитини
Евакуація дітей (Ілюстративне фото: Національна поліція)

Ухвалено рішення про примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківської області. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Відомство зазначило, що йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками.

Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область. Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Вона здійснюється безплатно.

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