У Вовчанську Харківської області, де тривають запеклі бої, Росія обстріляла автомобіль поліції під час евакуації, в результаті чого один правоохоронець загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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По евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном, у цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних, повідомив Клименко.

За його словами, ворожі безпілотники у цій місцевості кружляють постійно, тому небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліціянти вивозять людей з-під обстрілів.

22 травня Росія також завдала чергового удару по Харкову – відомо про щонайменше дев'ятьох постраждалих.

Станом на 20 травня з прикордоння Харківської області було евакуйовано понад 10 500 осіб.

21 травня Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема й у Вовчанську.

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