В Волчанске РФ ударила FPV-дроном по авто полиции во время эвакуации, есть погибший: видео
В Волчанске Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои, Россия обстреляла автомобиль полиции во время эвакуации, в результате чего один правоохранитель погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
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По эвакуационному автомобилю оккупанты ударили FPV-дроном, в этот момент в авто находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских, сообщил Клименко.
По его словам, вражеские беспилотники в этой местности кружат постоянно, поэтому опасность для эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой. Но полицейские вывозят людей из-под обстрелов.
22 мая Россия также нанесла очередной удар по Харькову – известно о по меньшей мере девяти пострадавших.
- По состоянию на 20 мая из приграничья Харьковской области было эвакуировано более 10 500 человек.
- 21 мая Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в Волчанске.
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