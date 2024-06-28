На Харківщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми – перелік населених пунктів
У чотирьох районах Харківської області розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми, повідомив очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов.
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Рішення ухвалила Рада оборони області – примусова евакуація стосується небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів.
Перелік населених пунктів:
→ в Ізюмському районі села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка (за даними влади, там проживає 12 дітей із 7 родин);
→ у Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей з родинами з сел Олександрівка та Скорики;
→ у Куп‘янському районі 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади;
→ у Чугуївському районі 112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаівського Вовчансьої громади (у цілому – 24 населені пункти).
Уже визначено маршрути евакуації та заброньованьо місця тимчасового проживання людей, зауважив Синєгубов.
Рішення про евакуацію ухвалили через посилені російські обстріли, пояснив голова ОВА.
- 19 червня Синєгубов повідомив, що у районі Борової Харківської області росіяни посилили обстріли, ситуація залишається напруженою, тому невдовзі може бути ухвалене рішення про примусову евакуацію дітей з території громади.
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