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В Харьковской области россияне начали принудительную мобилизацию мужчин — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 19:13
В Харьковской области россияне начали принудительную мобилизацию мужчин — Генштаб - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

Во временно оккупированных районах Харьковской области россияне начали принудительную мобилизацию мужчин. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в оккупированной части Чугуевского района противник начал активную принудительную мобилизацию местных жителей — мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в Волчанск, где расположен "вербовочный центр". 

Также на временно оккупированных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей при подготовке к псевдореферендуму россияне призывают местных жителей, которые покинули захваченные районы, вернуться в свои дома до 1 октября — в противном случае оккупанты угрожают "национализировать" имущество. 

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Дмитро Гриниченко
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