В Харьковской области россияне начали принудительную мобилизацию мужчин — Генштаб
Во временно оккупированных районах Харьковской области россияне начали принудительную мобилизацию мужчин. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что в оккупированной части Чугуевского района противник начал активную принудительную мобилизацию местных жителей — мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в Волчанск, где расположен "вербовочный центр".
Также на временно оккупированных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей при подготовке к псевдореферендуму россияне призывают местных жителей, которые покинули захваченные районы, вернуться в свои дома до 1 октября — в противном случае оккупанты угрожают "национализировать" имущество.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что из-за принудительной мобилизации шахты во временно оккупированной Луганской области оказались на грани закрытия.
- У принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донбасса изымают личные документы, чтобы остановить дезертирство.
- Военнопленный из временно оккупированного Луганска, "мобилизованный" в апреле этого года, рассказал СБУ, что боевики устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от "мобилизации" мужчин.
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