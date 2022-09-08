В Харьковской области россияне начали принудительную мобилизацию мужчин — Генштаб

Во временно оккупированных районах Харьковской области россияне начали принудительную мобилизацию мужчин. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в оккупированной части Чугуевского района противник начал активную принудительную мобилизацию местных жителей — мужчин призывного возраста задерживают и отправляют в Волчанск, где расположен "вербовочный центр".

Также на временно оккупированных территориях Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей при подготовке к псевдореферендуму россияне призывают местных жителей, которые покинули захваченные районы, вернуться в свои дома до 1 октября — в противном случае оккупанты угрожают "национализировать" имущество.

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Дмитро Гриниченко

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