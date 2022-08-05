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В Херсоне и Новой Каховке прогремели взрывы, жители заметили облако дыма — фото

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 12:14
В Херсоне и Новой Каховке прогремели взрывы, жители заметили облако дыма — фото - Фото
Дым над Новой Каховкой (Фото: Telegram)

Во временно оккупированных Херсоне и Новой Каховке прозвучали взрывы, местные жители заметили поднимающееся облако дыма.  Об этом сообщает Суспильне Херсон.

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Жители Новой Каховки услышали взрывы около 11:52.

Местные паблики сообщили о работе ПВО российских оккупантов. 

В одном из районов города заметили поднимающееся облако дыма, вероятно, после "прилета". О последствиях взрывов в Херсоне пока не сообщается.

Дым в небе над Новой Каховкой (Фото: Telegram)

Читайте также: Возможно наступление. Россия стягивает войска в Херсонскую и Запорожскую области — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон оккупированные территории
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