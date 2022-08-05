В Херсоне и Новой Каховке прогремели взрывы, жители заметили облако дыма — фото
05.08.2022, 12:14
Дым над Новой Каховкой (Фото: Telegram)
Во временно оккупированных Херсоне и Новой Каховке прозвучали взрывы, местные жители заметили поднимающееся облако дыма. Об этом сообщает Суспильне Херсон.
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Жители Новой Каховки услышали взрывы около 11:52.
Местные паблики сообщили о работе ПВО российских оккупантов.
В одном из районов города заметили поднимающееся облако дыма, вероятно, после "прилета". О последствиях взрывов в Херсоне пока не сообщается.
- 31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 27 июля заявил, что Россия стягивает большое количество сил на Херсонское направление.
- 10 июля министр обороны Алексей Резников сказал, что Зеленский приказал освободить юг Украины.
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