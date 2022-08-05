В Херсоне и Новой Каховке прогремели взрывы, жители заметили облако дыма — фото

Во временно оккупированных Херсоне и Новой Каховке прозвучали взрывы, местные жители заметили поднимающееся облако дыма. Об этом сообщает Суспильне Херсон.

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Жители Новой Каховки услышали взрывы около 11:52.

Местные паблики сообщили о работе ПВО российских оккупантов.

В одном из районов города заметили поднимающееся облако дыма, вероятно, после "прилета". О последствиях взрывов в Херсоне пока не сообщается.

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Дмитрий Гриниченко

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