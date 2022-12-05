В Херсоне врачи придумывали болезни детям-сиротам, чтобы их не вывезли россияне – АР

Херсонские медики фальсифицировали справки детям-сиротам, указывая там несуществующие заболевания, чтобы не дать российским оккупантам депортировать их. Об этом пишет AP News.

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Сотрудники детской областной больницы в Херсоне фальсифицировали медицинские карты детей-сирот, чтобы заверить россиян, что те якобы слишком больны для перемещения.

"Мы сознательно написали ложную информацию о том, что дети больны и их нельзя транспортировать. Мы боялись, что [россияне] узнают, [но] мы решили, что спасем детей любой ценой", – сказала заведующая отделением реанимации Ольга Пилярская.

В больнице Херсона персонал придумал болезни для 11 брошенных младенцев, чтобы им не пришлось отдавать их в детский дом, где младенцам выдали бы российские документы и, возможно, депортировали бы.

У одного ребенка было "легочное кровотечение", у другого – "неконтролируемые судороги", а третьему якобы требовалась "искусственная вентиляция легких", – сказала Пилярская.

В селе Степановка директор центра социально-психологической реабилитации Владимир Сагайдак тоже подделывал документы, чтобы скрыть от россиян 52 осиротевших детей. Некоторых детей поместили в свои семьи сотрудники учреждения, других детей директор центра отвез к дальним родственникам, а некоторые из старших остались с ним.

"Казалось, что если я не буду прятать своих детей, их у меня просто заберут", – сказал он.

В одном случае Сагайдак подделал записи о том, что группа детей лечилась в больнице, и их тетя забрала их, чтобы воссоединиться с их матерью, которая была на девятом месяце беременности и ждала их на другом берегу реки.

Однако не во всех случаях удалось предотвратить депортацию детей. Из детского дома в Херсоне, куда больница должна была отправить 11 младенцев, около 50 детей были эвакуированы в октябре и предположительно вывезены в Крым.

"Приехал автобус с надписью Z, и их увезли", – рассказала журналистам местная жительница.

В начале полномасштабного вторжения волонтеры пытались спрятать детей в церкви, но через несколько месяцев россияне нашли их, вернули в детский дом, а затем "эвакуировали", говорят местные жители.

По данным представителей властей Херсонской области, по меньшей мере 1000 детей были захвачены из школ-интернатов и детских домов за время восьмимесячной оккупации. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

По данным Офиса генпрокурора на конец октября, Россия незаконно вывезла из Украины не менее 9400 детей.

5 ноября омбудсмен Лубинец сообщил, что в Херсонской области оккупанты депортируют детей из местного интерната в крымскую психбольницу.

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Оксана Житнюк

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