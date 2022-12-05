UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсоне врачи придумывали болезни детям-сиротам, чтобы их не вывезли россияне – АР

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 22:06
В Херсоне врачи придумывали болезни детям-сиротам, чтобы их не вывезли россияне – АР - Фото
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

Херсонские медики фальсифицировали справки детям-сиротам, указывая там несуществующие заболевания, чтобы не дать российским оккупантам депортировать их. Об этом пишет AP News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сотрудники детской областной больницы в Херсоне фальсифицировали медицинские карты детей-сирот, чтобы заверить россиян, что те якобы слишком больны для перемещения.

"Мы сознательно написали ложную информацию о том, что дети больны и их нельзя транспортировать. Мы боялись, что [россияне] узнают, [но] мы решили, что спасем детей любой ценой", – сказала заведующая отделением реанимации Ольга Пилярская.

В больнице Херсона персонал придумал болезни для 11 брошенных младенцев, чтобы им не пришлось отдавать их в детский дом, где младенцам выдали бы российские документы и, возможно, депортировали бы.

У одного ребенка было "легочное кровотечение", у другого – "неконтролируемые судороги", а третьему якобы требовалась "искусственная вентиляция легких", – сказала Пилярская.

В селе Степановка директор центра социально-психологической реабилитации Владимир Сагайдак тоже подделывал документы, чтобы скрыть от россиян 52 осиротевших детей. Некоторых детей поместили в свои семьи сотрудники учреждения, других детей директор центра отвез к дальним родственникам, а некоторые из старших остались с ним. 

"Казалось, что если я не буду прятать своих детей, их у меня просто заберут", – сказал он.

В одном случае Сагайдак подделал записи о том, что группа детей лечилась в больнице, и их тетя забрала их, чтобы воссоединиться с их матерью, которая была на девятом месяце беременности и ждала их на другом берегу реки.

Однако не во всех случаях удалось предотвратить депортацию детей. Из детского дома в Херсоне, куда больница должна была отправить 11 младенцев, около 50 детей были эвакуированы в октябре и предположительно вывезены в Крым.

"Приехал автобус с надписью Z, и их увезли", – рассказала журналистам местная жительница.

В начале полномасштабного вторжения волонтеры пытались спрятать детей в церкви, но через несколько месяцев россияне нашли их, вернули в детский дом, а затем "эвакуировали", говорят местные жители.

По данным представителей властей Херсонской области, по меньшей мере 1000 детей были захвачены из школ-интернатов и детских домов за время восьмимесячной оккупации. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

  • По данным Офиса генпрокурора на конец октября, Россия незаконно вывезла из Украины не менее 9400 детей
  • 5 ноября омбудсмен Лубинец сообщил, что в Херсонской области оккупанты депортируют детей из местного интерната в крымскую психбольницу. 

Смотрите также: Пыточная под Херсоном. Российские оккупанты сделали отдельную камеру для подростков: видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война дети Херсон Херсонская область депортация юг сироты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 