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"Открытый геноцид". РФ вывозит детей из интерната в крымскую психбольницу – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 16:16
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

В Херсонской области оккупанты депортируют детей из местного интерната в крымскую психбольницу. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Он отметил, что оккупанты продолжают нарушать Конвенцию ООН о правах ребенка и Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. "Директор" детского учреждения совершает открытый геноцид, депортируя украинских детей в Крым.

"Получил проверенную информацию об очередном вывозе воспитанников Олешковского детского дома-интерната Херсонского областного совета в возрасте от 9 до 17 лет в Клиническую психбольницу в Симферопольском районе. Такие преступные действия россияне подтверждают своими несуразными приказами", – сообщил Лубинец.

Он призвал украинцев обращаться в Офис омбудсмена, если стало известно о таких преступлениях: 0800-50-17-20, 044-299-74-08.

Лубинец опубликовал "документ" со списком детей, которых оккупанты решили вывезти в Крым:

"Открытый геноцид". РФ вывозит детей из интерната в крымскую психбольницу – омбудсмен

  • В конце августа МИД сообщал, что более 1000 украинских детей из Мариуполя были незаконно переданы посторонним лицам в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае, еще свыше 300 детей содержатся в специализированных заведениях Краснодарского края.
  • По данным ГУР и МИД, на временно оккупированных территориях российские оккупанты навязывают украинским детям паспорта России и угрожают их родителям.
  • По подтвержденным данным Офиса генпрокурора, сейчас установлено 9400 детей, депортированных Россией из Украины.

Читайте также: Омбудсмен при Путине "усыновила" украденного из Мариуполя ребенка. У Кулебы отреагировали

Оксана Житнюк
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дети Херсон Херсонская область детдом интернат Дмитрий Лубинец
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