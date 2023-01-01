В Херсонской области подросток дважды попал под обстрел россиян на Новый год

В Херсонской области 13-летний мальчик дважды попал под обстрелы россиян на Новый год. Об этом рассказал глава обладминистрации Ярослав Янушевич в Telegram.

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Сначала он был серьезно ранен в поселке Приднепровское около Херсона, а через несколько часов после госпитализации его пришлось эвакуировать из больницы в Херсоне из-за нового обстрела.

"Брат и сестричка, которые в тот момент возвращались домой, попали под обстрел. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи буквально вытащили его с того света. 1 января, первые минуты Нового года – российская армия атакует Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении. В палате, в которой лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило стекла", – говорится в сообщении.

По информации Янушевича, после этого подростка отправили в Николаев, где за его жизнь продолжают бороться врачи.

В первые минуты 2023 года Россия нанесла удар по Херсонской областной детской клинической больнице, выпустив около семи снарядов. Пациенты и сотрудники были эвакуированы в укрытие, поэтому они не были ранены.

Андрій Водяний

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