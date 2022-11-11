В Херсонской области возобновлена трансляция украинского телевидения – ОП
11.11.2022, 19:48
Кирилл Тимошенко (Скриншот видео)
В Херсонской области возобновлена трансляция украинского телевидения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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"Эй, вы там повзрывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? Ну так мы уже включили украинское телевидение в Херсонской области", – написал он.
По словам Тимошенко, сигнал украинских каналов уже доступен в сети цифрового телевидения Т2.
- 9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона.
- По данным Генштаба, за 9 ноября на Херсонском направлении ВСУ освободили от оккупантов Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенку, Костромку, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.
- Сегодня в ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины.
- В ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области Силы обороны продолжают позиционные бои и закрепление за собой освободившихся от врага территорий.
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