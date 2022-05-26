В Хмельницкой области ПВО сбила российскую ракету – ОВА
26.05.2022, 05:41
Иллюстративное фото: EPA
Вечером 25 мая в Хмельницкой области противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
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"25 мая вечером, во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле. Жертв и разрушений нет", – написал Гамалий.
- 25 мая истребители Воздушных сил ВСУ сбили две крылатые ракеты.
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