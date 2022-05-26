В Хмельницкой области ПВО сбила российскую ракету – ОВА

Вечером 25 мая в Хмельницкой области противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

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"25 мая вечером, во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле. Жертв и разрушений нет", – написал Гамалий.

25 мая истребители Воздушных сил ВСУ сбили две крылатые ракеты.

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Наталия Медведева

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