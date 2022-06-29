В Иране арестован за шпионаж бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции – NYT

В Иране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля арестован бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Насири. Об этом сообщает The New York Times.

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Газета со ссылкой на два источника, один из которых тесно связан с высокопоставленными должностными лицами КСИР, утверждает, что в Иране арест генерала держится в секрете.

В публикации также сказано, что Насири был арестован через два месяца после того, как по подозрению в передаче Израилю секретной военной информации, в том числе чертежей ракетных систем, были арестованы десятки участников программы ракетной разработки Министерства обороны Ирана.

5 июня сообщалось, что в Иране всего за месяц погибли несколько видных сотрудников силовых структур и крупных специалистов по оборонным разработкам.

23 июня появились сообщения, что в Иране сменили главу разведки КСИР после серии смертей видных функционеров.

26 июня Иран сообщил, что провел второе испытание собственной космической ракеты-носителя "Зульджана".

Сергей Бережной

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