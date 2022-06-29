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В Иране арестован за шпионаж бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции – NYT

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 17:15
В Иране арестован за шпионаж бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции – NYT - Фото
Иранские ракеты Золфагар-Басир и Дезфул, выставленные рядом с мечетью Мосалла по случаю годовщины ракетного удара Ирана по американской военной авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке (Фото - EPA)

В Иране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля арестован бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Насири. Об этом сообщает The New York Times.

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Газета со ссылкой на два источника, один из которых тесно связан с высокопоставленными должностными лицами КСИР, утверждает, что в Иране арест генерала держится в секрете. 

В публикации также сказано, что Насири был арестован через два месяца после того, как по подозрению в передаче Израилю секретной военной информации, в том числе чертежей ракетных систем, были арестованы десятки участников программы ракетной разработки Министерства обороны Ирана.

Сергей Бережной
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Иран шпионаж КСИР
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