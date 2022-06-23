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В Иране сменили главу разведки – якобы из-за серии покушений на ключевых функционеров

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 18:47
В Иране сменили главу разведки – якобы из-за серии покушений на ключевых функционеров - Фото
Хоссейн Салами, шеф Корпуса стражей исламской революции (Фото - EPA / Abedin Taherkenareh)

В Иране сменили главу разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после серии смертей видных деятелей Корпуса. Об этом сообщает RFI.

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Шеф КСИР генерал-майор Хоссейн Салами назначил новым главой разведывательной службы Мохаммада Каземи, говорится в заявлении официального представителя Корпуса.

Каземи назначен вместо Хоссейна Таеба, который занимал эту должность более 12 лет. 

RFI отмечает, что замена руководителя иранской разведслужбы проводится после серии убийств ряда высокопоставленных функционеров. 

22 мая в Тегеране был застрелен полковник КСИР Сайяд Ходайэ, незадолго до того получивший назначение на руководящий пост в иранской военной программе по разработке и производству БПЛА. RFI сообщает, что его расстреляла группа на мотоциклах.

3 июня "при падении с крыши своего дома" погиб полковник КСИР Али Исмаилзаде, один из командиров 840-го подразделения "Аль-Кудс", сослуживец Ходайэ. Причем командование КСИР, как пишет Iran International, пыталось скрыть факт его смерти.

В официальных публикациях КСИР Ходайэ именуется "защитником святынь" – этот титул используется для тех, кто действует от имени Ирана в Сирии и Ираке.

13 июня был убит Али Камани, сотрудник аэрокосмического подразделения Корпуса. В заявлении не приводились детали случившегося, но было сказано, что он был убит во время выполнения задания в центральной провинции Маркази.

Корпус стражей обвинил в причастности к гибели этих людей "сионистов" и пригрозил местью Израилю, пишет RFI.

Издание также указывает, что на прошлой неделе Израиль призвал своих граждан немедленно покинуть Турцию из-за вероятной угрозы их безопасности со стороны иранских спецслужб. 

Сергей Бережной
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Корпус стражей Исламской революции Иран
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