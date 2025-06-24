В Иране арестован гражданин Евросоюза, которого подозревают в шпионаже для Израиля
В Иране арестован гражданин Европы, которого подозревают в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что европеец въехал в Иран в качестве туриста. Он направился в южную провинцию Хормозган якобы для сбора разведывательной информации на секретных и военных объектах.
Мужчина был задержан в результате "технического наблюдения и разведывательных операций" КСИР.
Гражданином какой именно страны он является, не указывается. Другие подробности также неизвестны.
- 24 июня, спустя 11 дней после операции "Восходящий лев", Израиль согласился на прекращение огня с Ираном – это было предложение президента США Дональда Трампа.
- Позже Трамп разматерился на Иран и Израиль за нарушение перемирия и заявил, что страны не знают, что они делают.