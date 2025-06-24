В Иране арестован гражданин Евросоюза, которого подозревают в шпионаже для Израиля

Иностранец в Иране якобы шпионил за военными объектами по заданию Израиля

Иран (Иллюстративное фото: EPA)

В Иране арестован гражданин Европы, которого подозревают в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что европеец въехал в Иран в качестве туриста. Он направился в южную провинцию Хормозган якобы для сбора разведывательной информации на секретных и военных объектах.

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Мужчина был задержан в результате "технического наблюдения и разведывательных операций" КСИР.

Гражданином какой именно страны он является, не указывается. Другие подробности также неизвестны.