В Ірані заарештовано громадянина Євросоюзу, якого підозрюють у шпигунстві для Ізраїлю

Іноземець в Ірані нібито шпигував за військовими об'єктами за завданням Ізраїлю

Іран (Ілюстративне фото: EPA)

В Ірані заарештовано громадянина Європи, якого підозрюють у шпигунстві на користь Ізраїлю. Про це повідомляє The Times of Israel.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що європеєць в'їхав до Ірану як турист. Він попрямував до південної провінції Хормозган нібито для збору розвідувальної інформації на секретних та військових об'єктах.

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Чоловік був затриманий внаслідок "технічного спостереження та розвідувальних операцій" КВІР.

Громадянином якої саме країни він є, не вказується. Інші подробиці також невідомі.