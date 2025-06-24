В Ірані заарештовано громадянина Євросоюзу, якого підозрюють у шпигунстві для Ізраїлю
В Ірані заарештовано громадянина Європи, якого підозрюють у шпигунстві на користь Ізраїлю. Про це повідомляє The Times of Israel.
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що європеєць в'їхав до Ірану як турист. Він попрямував до південної провінції Хормозган нібито для збору розвідувальної інформації на секретних та військових об'єктах.
Чоловік був затриманий внаслідок "технічного спостереження та розвідувальних операцій" КВІР.
Громадянином якої саме країни він є, не вказується. Інші подробиці також невідомі.
- 24 червня, через 11 днів після операції "Висхідний лев", Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном – це була пропозиція президента США Дональда Трампа.
- Пізніше Трамп розматюкався на Іран та Ізраїль за порушення перемир'я і заявив, що країни не знають, що вони роблять.