В Иране отрицают, что собираются нападать на Саудовскую Аравию

В Иране отрицают, что страна представляет угрозу для Саудовской Аравии, о чем вчера писали в The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Саудовской Аравии и США. В Министерстве иностранных дел Ирана опровергли эту информацию, сообщает Reuters.

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани не назвал конкретно Wall Street Journal, но сказал, что "в западных СМИ" появились сообщения об иранской угрозе для Саудовской Аравии. Он назвал это "безосновательными обвинениями".

По данным американского издания, Саудовская Аравия поделилась разведданными из США, предупреждающими о "неизбежной атаке" со стороны Ирана на цели в королевстве, а также о готовности Ирана совершить нападение на Ирак. В ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень тревоги для своих военных, сообщили собеседники журналистов.

1 ноября CNN сообщило, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал "безжалостный ответ" Ирану, если это вооружение будет поставлено РФ.

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Оксана Житнюк

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