В Испании дети попали в лагерь с "невыносимыми" условиями: родители привлекли омбудсмена

За отдых в этом лагере родители заплатили около 2000 евро за ребенка, рассказал омбудсман

Фото: Telegram Дмитрий Лубинца

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил жалобы на детский лагерь в Испании, куда привезли украинцев – они находились в полиэтиленовых палатках. Владелец угрожает "выбросить" всех недовольных.

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Лубинец рассказал, что его представитель в Испании Люсия Задорожная получила сообщение с жалобами от детей, которые находились в детском лагере "STAR TIME", организованном украинцами.

Она посетила этот лагерь и выяснила, что дети находятся в помещениях с нарушением санитарных норм, не имеют доступа к туалету, питьевой воде, еде и средствам гигиены. Их разместили в полиэтиленовых палатках, в которых невозможно находиться из-за высокой температуры.

Фото: Telegram Дмитрий Лубинца

За отдых в этом лагере родители заплатили около 2 000 евро за ребенка, рассказал омбудсмен.

Администрация в течение суток не отвечала на звонки родителей, которые находятся в Украине. Владелец лагеря пообещал исправить все недостатки, однако этого не произошло, после этого на детей начали давить и угрожать выселением, рассказал Лубинец.

Фото: Telegram Дмитрий Лубинца

Фото: Telegram Дмитрий Лубинца

После приезда местной полиции владелец заявил родителям, что больше не несет ответственности за детей и они могут их забирать. Он угрожает "выбросить" детей из лагеря и принудительно отвезти в аэропорт всех недовольных.

Лубинец заявил, что обратился в Министерство иностранных дел с просьбой поручить посольству Украины в Испании принять все необходимые меры для защиты прав детей.