В Іспанії діти потрапили у табір з "нестерпними" умовами: батьки залучили омбудсмена та МЗС – фото
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець отримав скарги на дитячий табір у Іспанії, куди привезли українців – вони перебували у поліетиленових наметах. Власник погрожує "викинути" всіх незадоволених.
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Лубінець розповів, що його представниця в Іспанії Люсія Задорожна отримала повідомлення зі скаргами від дітей, які перебували у дитячому таборі "STAR TIME", організованому українцями.
Вона відвідала цей табір і з'ясувала, що діти перебувають у приміщеннях з порушенням санітарних норм, не мають доступу до туалету, питної води, їжі та засобів гігієни. Їх розмістили у поліетиленових наметах, в яких неможливо перебувати через високу температуру.
За відпочинок у цьому таборі батьки заплатили близько 2 000 євро за дитину, розповів омбудсман.
Адміністрація протягом доби не відповідала на дзвінки батьків, які знаходяться в Україні. Власник табору пообіцяв виправити усі недоліки, однак цього не сталося, після цього на дітей почали тиснути та погрожувати виселенням, розповів Лубінець.
Після приїзду місцевої поліції власник заявив батькам, що більше не несе відповідальності за дітей і вони можуть їх забирати. Він погрожує "викинути" дітей з табору і примусово відвезти в аеропорт всіх незадоволених.
Лубінець заявив, що звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням доручити посольству України в Іспанії вжити всіх необхідних заходів для захисту прав дітей.
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