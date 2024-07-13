В Іспанії діти потрапили у табір з "нестерпними" умовами: батьки залучили омбудсмена та МЗС – фото

За відпочинок у цьому таборі батьки заплатили близько 2 000 євро за дитину, розповів омбудсман

Фото: Telegram Дмитро Лубінця

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець отримав скарги на дитячий табір у Іспанії, куди привезли українців – вони перебували у поліетиленових наметах. Власник погрожує "викинути" всіх незадоволених.

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Лубінець розповів, що його представниця в Іспанії Люсія Задорожна отримала повідомлення зі скаргами від дітей, які перебували у дитячому таборі "STAR TIME", організованому українцями.

Вона відвідала цей табір і з'ясувала, що діти перебувають у приміщеннях з порушенням санітарних норм, не мають доступу до туалету, питної води, їжі та засобів гігієни. Їх розмістили у поліетиленових наметах, в яких неможливо перебувати через високу температуру.

Фото: Telegram Дмитро Лубінця

За відпочинок у цьому таборі батьки заплатили близько 2 000 євро за дитину, розповів омбудсман.

Адміністрація протягом доби не відповідала на дзвінки батьків, які знаходяться в Україні. Власник табору пообіцяв виправити усі недоліки, однак цього не сталося, після цього на дітей почали тиснути та погрожувати виселенням, розповів Лубінець.

Фото: Telegram Дмитро Лубінця

Фото: Telegram Дмитро Лубінця

Після приїзду місцевої поліції власник заявив батькам, що більше не несе відповідальності за дітей і вони можуть їх забирати. Він погрожує "викинути" дітей з табору і примусово відвезти в аеропорт всіх незадоволених.

Лубінець заявив, що звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням доручити посольству України в Іспанії вжити всіх необхідних заходів для захисту прав дітей.