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В Испании задержали Шария – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 10:41
В Испании задержали Шария – СБУ - Фото
Анатолий Шарий (скриншот из видеозаписи)

В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что испанские правоохранители задержали Шария 4 мая. Это стало возможным в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей при взаимодействии СБУ, Офиса генпрокурора и международных партнеров.

В СБУ напомнили, что подозревают Шария в госизмене и нарушении равноправия граждан. Следствие считает, что блогер противоправно действовал во вред нацбезопасности в информационной сфере.

"Это задержание – очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо", – добавили в спецслужбе.

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Марк Сировой
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сбу госизмена задержание Анатолий Шарий
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