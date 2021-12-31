Верховный суд окончательно отказал Шарию в защите чести, достоинства и деловой репутации

Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы пророссийского блогера Анатолия Шария о защите чести и достоинства. Шарий хотел, чтобы пятый президент Петр Порошенко опроверг сказанные им в 2019-м слова о том, что блогер "работает на Россию". Постановление об отказе от 22 декабря 2021-го опубликовано в реестре судебных решений.

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В январе 2019 года Шарий подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Во время рабочей поездки в Ровенскую область у Порошенко спросили: "Почему в Украине преследуются украинские журналисты, в том числе видеоблогер Шарий?". Порошенко ответил: "Отнюдь, потому что Шарий – не украинский журналист… Он работает на Россию".

13 мая 2020 года Печерский суд Киева удовлетворил иск Шария и обязал Порошенко опровергнуть информацию о том, что Шарий – "не украинский журналист" и "работает на Россию". Однако в октябре 2020-го Киевский апелляционный суд полностью отменил решение Печерского суда.

Адвокат Шария подал в Верховный суд жалобу, в удовлетворении которой было отказано.

"Постановление Киевского апелляционного суда от 28 октября 2020 оставить без изменений", – сказано в решении Верховного суда, которое является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Оксана Житнюк

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