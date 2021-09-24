СБУ вручила подозрение теще Шария

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении одной из руководительниц Партии Шария. По предварительным данным, она занималась подделкой документов о "покупке" данной политической силы и об избрании ее "руководителей", сообщает пресс-служба СБУ.

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Подозрение объявлено по ч.2 ст. 205-1 УК – подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей.

У СБУ есть аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии Объединенная Украина в политическую партию Партия Шария, сообщили в спецслужбе.

"Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "выбрать нужных руководителей партии", – сказано в сообщении.

В СБУ напомнили, что ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрирована Партия Шария, заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной "политической силы" и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500, сообщили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о матери жены блогера Ольги Шарий – Алле Бондаренко.

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".

25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.

11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск с требованием запретить партию Шария.

Окружной административный суд Киева приостановил производство по делу о запрете Партии Шария до окончания проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы высказываний блогера.

21 августа президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий (Бондаренко) и ее матери Аллы Бондаренко, а также ТОВ "Информационное агенство Шарий.нет".

Вадим Ребрина , Марк Сировой

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