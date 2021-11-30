Облсовет Черновцов просит запретить ОПЗЖ и партию Шария. Большинство депутатов поддержали
30.11.2021, 10:42
Иллюстративное фото: oblrada.cv.ua
Депутаты Черновицкого областного совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием запретить партию Шария и ОПЗЖ. Причина – "защита интересов российского агрессора". Об этом сообщает Суспільне.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Обращение подал депутат от Народного контроля Петр Скорейко. Во время выступления перед коллегами он заявил, что эти политсилы "финансируются из России".
Проект обращения поддержали 38 депутатов из 64.
В ОПЗЖ заявили, что обратятся в суд на "незаконное решение" и "нарушение регламента".
Всего в облсовете Черновцов работает шесть депутатов от ОПЗЖ, от партии Шария – ни одного представителя.
- 16 февраля 2021 года СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".
- 25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.
- 11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск с требованием запретить партию Шария. ОАСК приостановил производство по делу о запрете Партии Шария до окончания проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы высказываний блогера.
- 21 августа президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий (Бондаренко) и ее матери Аллы Бондаренко, а также ТОВ "Информационное агенство Шарий.нет".
- 24 сентября СБУ сообщила о подозрении одной из руководительниц Партии Шария, теще блогера Алле Бондаренко.
Читайте также: СБУ предъявила подозрения трем людям, причастным к Партии Шария
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев • ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии