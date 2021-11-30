Облсовет Черновцов просит запретить ОПЗЖ и партию Шария. Большинство депутатов поддержали

Депутаты Черновицкого областного совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием запретить партию Шария и ОПЗЖ. Причина – "защита интересов российского агрессора". Об этом сообщает Суспільне.

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Обращение подал депутат от Народного контроля Петр Скорейко. Во время выступления перед коллегами он заявил, что эти политсилы "финансируются из России".

Проект обращения поддержали 38 депутатов из 64.

В ОПЗЖ заявили, что обратятся в суд на "незаконное решение" и "нарушение регламента".

Всего в облсовете Черновцов работает шесть депутатов от ОПЗЖ, от партии Шария – ни одного представителя.

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Яна Катасонова

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