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Облсовет Черновцов просит запретить ОПЗЖ и партию Шария. Большинство депутатов поддержали

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 10:42
Облсовет Черновцов просит запретить ОПЗЖ и партию Шария. Большинство депутатов поддержали - Фото
Иллюстративное фото: oblrada.cv.ua

Депутаты Черновицкого областного совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием запретить партию Шария и ОПЗЖ. Причина – "защита интересов российского агрессора". Об этом сообщает Суспільне.

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Обращение подал депутат от Народного контроля Петр Скорейко. Во время выступления перед коллегами он заявил, что эти политсилы "финансируются из России".

Проект обращения поддержали 38 депутатов из 64.

В ОПЗЖ заявили, что обратятся в суд на "незаконное решение" и "нарушение регламента".

Всего в облсовете Черновцов работает шесть депутатов от ОПЗЖ, от партии Шария – ни одного представителя.

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Яна Катасонова
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запрет черновцы ОПЗЖ Шарий
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