СБУ предъявила подозрения трем людям, причастным к Партии Шария
Служба безопасности Украины объявили о подозрениях трем людям, которые, по мнению следствия, причастны к противоправной деятельности во время регистрации Партии Шария. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Спецслужба утверждает, что у нее есть доказательства причастности этих людей к подделке документов о перерегистрации партии Объединенная Украина в Партию Шария и протколов заседаний политсилы для избрания нужных руководителей партии.
Всем им объявлено о подозрении в подделке документов, которые подаются при регистрации юрлица. В СБУ не называют имен подозреваемых.
По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о журналистке подсанкционного издания Страна Антонине Белоглазовой, представителе партии Объединенная Украина Наталье Чекман и юристе по фамилии Жила.
- 16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".
- 25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.
- 11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск с требованием запретить партию Шария. ОАСК приостановил производство по делу о запрете Партии Шария до окончания проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы высказываний блогера.
- 21 августа президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий (Бондаренко) и ее матери Аллы Бондаренко, а также ТОВ "Информационное агенство Шарий.нет".
- 24 сентября СБУ сообщила о подозрении одной из руководительниц Партии Шария, теще блогера Алле Бондаренко.
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