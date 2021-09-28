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СБУ предъявила подозрения трем людям, причастным к Партии Шария

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 16:02
СБУ предъявила подозрения трем людям, причастным к Партии Шария - Фото
Анатолий Шарий (скриншот видео Анатолий Шарий, YouTube)

Служба безопасности Украины объявили о подозрениях трем людям, которые, по мнению следствия, причастны к противоправной деятельности во время регистрации Партии Шария. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Спецслужба утверждает, что у нее есть доказательства причастности этих людей к подделке документов о перерегистрации партии Объединенная Украина в Партию Шария и протколов заседаний политсилы для избрания нужных руководителей партии.

Всем им объявлено о подозрении в подделке документов, которые подаются при регистрации юрлица. В СБУ не называют имен подозреваемых.

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о журналистке подсанкционного издания Страна Антонине Белоглазовой, представителе партии Объединенная Украина Наталье Чекман и юристе по фамилии Жила.

Марк Сировой
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Страна.ua сбу подозрение Анатолий Шарий партия Шария антонина белоглазова
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