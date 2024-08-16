В Ивано-Франковской области усилят мобилизацию – мэр Марцинкив

Руслан Марцинкив объяснил это тем, что Ивано-Франковская область отстает в проведении мобилизации

Ивано-Франковск (Фото: Карпатиум)

В течение следующих двух недель в Ивано-Франковской области усилят мобилизационные мероприятия, поскольку в настоящее время она демонстрирует плохие показатели. Об этом в эфире телерадиокомпании ВЕЖА сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

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"Учитывая, что Ивано-Франковская область отстает в проведении мобилизации, по данным Минобороны, я считаю, что несколько недель точно будет [усиление мобилизационных мероприятий]", – заявил он.

Отвечая на вопрос, как долго будет продолжаться усиление мобилизационных мероприятий во Франковске, мэр сказал, что из-за низких темпов мобилизации в городе увеличилось количество блокпостов.

Он пояснил, что областной центр не определяет, где могут обустраивать блокпосты, но, согласно закону о местном самоуправлении, оказывает необходимую поддержку.

16 июля 2024 года истек 60-дневный срок, отведенный военнообязанным на обновление данных. С 17 июля это все еще предстоит сделать — через визит в ТЦК или в приложение "Резерв+".

Однако теперь военнообязанным, не обновившим свои данные в территориальных центрах комплектования или не состоящим на воинском учете, грозит штраф.

В условиях военного времени этот штраф составит от 17 000 до 25 500 грн.

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