"Область пасе задніх". На Івано-Франківщині посилять мобілізацію

Мер Руслан Марцінків пояснив, що через низькі темпи мобілізації в місті збільшилася кількість блокпостів

Івано-Франківськ (Фото: Карпатіум)

Протягом наступних двох тижнів в Івано-Франківській області посилять мобілізаційні заходи, оскільки наразі вона демонструє погані показники. Про це в ефірі телерадіокомпанії ВЕЖА повідомив міський голова Руслан Марцінків.

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"Зважаючи на те, що Івано-Франківська область пасе задніх в проведенні мобілізації, за даним Міноборони, я вважаю, що декілька тижнів точно буде [посилення мобілізаційних заходів]", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, як довго триватиме посилення мобілізаційних заходів у Франківську, мер сказав, що через низькі темпи мобілізації у місті збільшилась кількість блокпостів.

Він пояснив, що обласний центр не визначає, де можуть облаштовувати блокпости, але, згідно з законом про місцеве самоврядування, надає необхідну підтримку.

16 липня 2024 року завершився 60-денний термін, відведений військовозобов'язаним на оновлення даних. Від 17 липня це все ще потрібно зробити — через візит до ТЦК чи в застосунку "Резерв+".

Однак тепер військовозобов'язаним, які не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф.

В умовах воєнного часу цей штраф становитиме від 17 000 до 25 500 грн.

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