Призовники за кордоном, які не оновили дані, не зможуть отримати водійські посвідчення – Кабмін

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Військовозобов’язаним, які виїхали за кордоном та не оновили військово-облікові дані не видаватимуть та обмінювати водійське посвідчення і реєструвати транспортні засоби. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

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У постанові вказується, що чоловіки призовного віку, які не оновили військово-облікові дані, не зможуть отримати деякі послуги, серед яких:

→ обміняти чи отримати вперше посвідчення водія, а також отримати його після втрати чи викрадення;

→ подати документи щодо держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Окрім цього, міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Раніше Кабмін ухвалив зміни, згідно з якими чоловікам-громадянам 18-60 років на час мобілізації та воєнного стану потрібно мати військово-обліковий документ під час перебування у прикордонній смузі.

16 липня завершився 60-денний термін, відведений військовозобов'язаним на оновлення даних. Від 17 липня це все ще потрібно зробити — через візит до ТЦК чи в застосунку "Резерв+".

Однак тепер військовозобов'язаним, які не оновили свої дані у територіальних центрах комплектування або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф.

В умовах воєнного часу цей штраф становитиме від 17 000 до 25 500 грн.

23 липня 2024 року посол України у Молдові Марко Шевченко заявив, що Київ обговорює з Кишиневом питання повернення українських чоловіків призовного віку, які незаконно опинилися у Молдові.

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