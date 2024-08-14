Призывники за рубежом, которые не обновили данные, не получат водительские удостоверения

В частности, международные почтовые отделения не будут пересылать водительские права

Иллюстративное фото: Depositphotos

Военнообязанным, которые выехали за границу и не обновили военно-учетные данные, не будут выдавать и обменивать водительские права и регистрировать транспортные средства. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров.

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В постановлении указывается, что мужчины призывного возраста, не обновившие военно-учетные данные, не смогут получить некоторые услуги, среди которых:

→ обменять или получить впервые водительское удостоверение, а также получить его после потери или похищения;

→ подать документы о госрегистрации (перерегистрации), снятии с учета транспортных средств.

Кроме этого, международные почтовые отделения не будут пересылать водительские удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Ранее Кабмин принял изменения, согласно которым мужчинам-гражданам 18-60 лет в период мобилизации и военного положения нужно иметь военно-учетный документ во время пребывания в пограничной полосе.

16 июля истек 60-дневный срок, отведенный военнообязанным на обновление данных. С 17 июля это все еще нужно сделать — посетив ТЦК или в приложении "Резерв+".

Однако теперь военнообязанным, не обновившим свои данные в территориальных центрах комплектования или не состоящим на военном учете, грозит штраф.

В условиях военного времени этот штраф составит от 17000 до 25500 грн.

23 июля 2024 года посол Украины в Молдове Марко Шевченко заявил, что Киев обсуждает с Кишиневом вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста, незаконно оказавшихся в Молдове.

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