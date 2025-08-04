В июле Силы беспилотных систем поражали в среднем 756 целей противника в день

Соотношение расходов Украины к потерям России составило 1 к 100

Роберт (Мадяр) Бровди (Фото: Птахи Мадяра)

В июле Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поражали в среднем 756 целей противника в день, из них 166 – это личный состав российской армии. Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

Всего в июле группировка поразила 23 433 цели, что на более чем 3800 больше, чем в прошлом месяце. Уничтожено 5887 целей.

Чаще всего украинские беспилотники атаковали российские укрытия. В этой категории было поражено 7354 цели, из которых 271 была полностью уничтожена.

На втором месте по количеству поражений – личный состав оккупационной армии. СБУ поразили 5134 российских военнослужащих, из которых 3018 были убиты, а 2116 – ранены.

На третьем месте – блиндажи и оборонительные сооружения, где соотношение повреждений/разрушений составляет 4498 к 27.

Также среди пораженных целей – танки (68 поражено, 18 уничтожено), бронетехника (95/25), склады (327/190) и так далее.

Скриншот видео СБС

Как отметил Бровди, соотношение расходов Украины к потерям России составило 1 доллар к 100 долларам.

Соотношение потерь личного состава СБС к потерям противника составило 1:604.

Средняя стоимость поражения российского военного составляет 911 долларов США, – заявил командующий группировкой.