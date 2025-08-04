В июле Силы беспилотных систем поражали в среднем 756 целей противника в день
В июле Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поражали в среднем 756 целей противника в день, из них 166 – это личный состав российской армии. Об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.
Всего в июле группировка поразила 23 433 цели, что на более чем 3800 больше, чем в прошлом месяце. Уничтожено 5887 целей.
Чаще всего украинские беспилотники атаковали российские укрытия. В этой категории было поражено 7354 цели, из которых 271 была полностью уничтожена.
На втором месте по количеству поражений – личный состав оккупационной армии. СБУ поразили 5134 российских военнослужащих, из которых 3018 были убиты, а 2116 – ранены.
На третьем месте – блиндажи и оборонительные сооружения, где соотношение повреждений/разрушений составляет 4498 к 27.
Также среди пораженных целей – танки (68 поражено, 18 уничтожено), бронетехника (95/25), склады (327/190) и так далее.
Как отметил Бровди, соотношение расходов Украины к потерям России составило 1 доллар к 100 долларам.
Соотношение потерь личного состава СБС к потерям противника составило 1:604.
Средняя стоимость поражения российского военного составляет 911 долларов США, – заявил командующий группировкой.
- 9 июля главнокомандующий Сырский сообщил, что в июне СБС поразили более 19 600 целей противника, из которых более 5000 были уничтожены. Также было ликвидировано 2548 солдат противника.
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