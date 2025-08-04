У липні Сили безпілотних систем вражали в середньому 756 ворожих цілей за добу

Співвідношення витрат України до втрат Росії становило 1 до 100

Роберт (Мадяр) Бровді (Фото: Птахи Мадяра)

У липні Сили безпілотних систем Збройних Сил України вражали в середньому 756 цілей ворога за добу, з них 166 – це особовий склад російської армії. Про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

Усього у липні угруповання вразило 23 433 цілі, що порівняно з минулим місяцем більше на понад 3800. Знищено 5887 цілей.

Найчастіше українські безпілотники атакували російські укриття. В цій категорії було уражено 7354 цілі, з яких було повністю знищено 271.

На другому місці за кількістю уражень – особовий склад окупаційної армії. СБУ влучили у 5134 російських військових, з яких 3018 було вбито, а 2116 – поранено.

На третьому місці – бліндажі та оборонні споруди, де співвідношення уражень/знищення становить 4498 на 27.

Також серед цілей – танки (68 уражено, 18 знищено), бронетехніка (95/25), склади (327/190) тощо.

Скриншот відео СБС

Як зазначив Бровді, співвідношення витрат України до втрат Росії становить $1 до $100.

Співвідношення безповоротних втрат особового складу СБС відносно втрат ворога становить 1 : 604.

Середня вартість ураження російського військового становить $911, зазначив командувач угруповання.