В Кабмине напомнили крайний срок подачи заявки на 6500 грн Зимней поддержки для уязвимых категорий

16-17 декабря – последние дни для подачи заявок на выплату, которую можно потратить на лекарства, одежду и обувь

Иллюстративное фото: Depositphotos

Крайний срок, в который можно подать заявку на Зимнюю поддержку для уязвимых категорий граждан, – 17 декабря, напомнила премьер-министр Юлия Свириденко.

"6500 гривен для уязвимых категорий. Сегодня и завтра – последние дни подачи заявок", – написала она 16 числа.

По данным Свириденко, всего на эту выплату подалось более 410 000 человек, выплаты получили более 272 000 из них (средства начали поступать 7 декабря).

Деньги можно будет потратить на лекарства, одежду и обувь в течение шести месяцев после получения. Податься на программу можно через государственное приложение "Дия" или отделение Пенсионного фонда.

По поводу выплат 1000 грн для всех граждан, премьер-министр сообщила, что сейчас более 17 миллионов украинцев подали соответствующую заявку: 3,3 млн из них – оформлено на детей через Дию; деньги выплатили уже 13 млн граждан.

"Выплаты уже получили 13 млн украинцев. Полученные средства через Дию можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги", – рассказала чиновница, добавив, что срок использования средств по заявкам через Укрпошту был увеличен до февраля 2026-го.

Такую заявку можно подать до 24 декабря.