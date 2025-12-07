В Украине стартовали выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан
В воскресенье, 7 декабря, начались первые выплаты 6500 грн для уязвимых категорий граждан, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам часть банков еще проводят такую выплату.
В целом же на получение 6500 грн в рамках "зимней поддержки" уже подались 323 443 человека, отметила Свириденко.
Оформить такую поддержку можно через Дію или в отделении Пенсионного фонда до 17 декабря.
"Программа рассчитана на людей, нуждающихся в наибольшей поддержке: дети под опекой или попечительством; дети с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях; дети внутренне перемещенных лиц (укр. ВПО), получающих выплаты на проживание; дети из малообеспеченных семей; люди с инвалидностью I группы из числа ВПО; одинокие пенсионеры, с надбавкой на уход", – добавила премьер.
Полученные деньги можно будет потратить на лекарства, одежду, обувь в течение шести месяцев после поступления средств.
- 24 ноября Кабмин начал выплату 1000 грн "зимней поддержки" тем, кто ее заказал в первый день работы программы.
- 4 декабря стало известно, что спрос на выплату 1000 грн в 2025 году выше, чем в 2024-м.
- В пакете новой зимней поддержки есть как новые, так и старые программы, в частности УЗ-3000.
- В этом году, как и в прошлом, "зимняя поддержка" сталкивается с критикой насчет целесообразности программы.
