В уряді нагадали крайній термін подання заявки на 6500 грн Зимової підтримки для вразливих категорій

16-17 грудня є останніми днями для подання заявок на виплату, яку можна витратити на ліки, одяг і взуття

Ілюстративне фото: Depositphotos

Крайнім терміном, у який можна подати заявку на Зимову підтримку для вразливих категорій громадян, є 17 грудня, нагадала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"6500 гривень для вразливих категорій. Сьогодні й завтра — останні дні подачі заявок", – написала вона 16 числа.

Читайте також Стрибки напруги. Чому саме зараз такі довгі відключення та чи допоможуть дії уряду

За даними Свириденко, загалом на цю виплату подалось більш ніж 410 000 осіб, виплати отримали понад 272 000 з них (кошти почали надходити 7 грудня).

Гроші можна буде витратити на ліки, одяг та взуття впродовж шести місяців після отримання. Податися на програму можна через державний застосунок "Дія" або відділення Пенсійного фонду.

Стосовно виплат 1000 грн для всіх громадян, прем'єрка повідомила, що наразі більш ніж 17 мільйонів українців подали відповідну заявку: 3,3 млн з них – оформлено на дітей через Дію; гроші виплатили вже 13 млн громадян.

"Виплати вже отримали 13 млн українців. Отримані кошти через Дію можна використати до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги", – розповіла чиновниця, додавши, що строк використання коштів за заявками через Укрпошту було збільшено до лютого 2026-го.

Таку заявку можна подати до 24 грудня.