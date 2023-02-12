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В Каховке и Олешках уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и две лодки россиян – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 10:40
В Каховке и Олешках уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и две лодки россиян – ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по россиянам на временно оккупированной территории Херсонской области – в Каховке и Олешках уничтожили склады боеприпасов и ГСМ, а на днепре поразили две лодки россиян. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Она отметила, что ситуация остается достаточно сложной, но стабильно контролируется Силами обороны. 

"Если на протяжении минувших суток враг более чем 55 раз обстреливал мирные населенные пункты, то наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиации выполнили в ответ более 60-ти боевых заданий", – сказала Гуменюк.

Она рассказала о результатах.

"Есть попадания в пункты хранения боеприпасов в Каховке, горюче-смазочных материалов в Олешках. Есть уничтожение вражеского блокпоста на Левобережье. Есть также поражение с повреждением крупнокалиберной артиллерии врага – более пяти единиц, данные уточняются, и три единицы автомобильной техники", – сообщила спикер ОК "Юг".

Гуменюк добавила, что  поражено две лодки, которые россияне продолжают готовить для маневрирования диверсионно-разведывательных групп в дельте Днепра.

  • За сутки 11 февраля Силы обороны Украины отбили атаки захватчиков на Донбассе,  уничтожили 900 россиян, 13 танков, 17 артиллерийских систем, самолет Су-25 и 10 беспилотников.

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Наталія Медведєва
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Наталья Гуменюк ОК Юг война Олешки каховка
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