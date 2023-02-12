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Британия: Армия России несет потери в четыре раза выше, чем в июне-июле 2022 года – график

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 09:54
Британия: Армия России несет потери в четыре раза выше, чем в июне-июле 2022 года – график - Фото
Скриншот с видео

Российские войска, которые воюют против Украины, в последние недели несут рекордные потери. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в отчете 12 февраля.

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"За последние две недели Россия, вероятно, понесла самые высокие потери с первой недели вторжения в Украину", – заявили британцы.

В британской разведке пишут, что основываются на ежедневной статистике Генштаба Вооруженных Сил Украины.

"Хотя разведка Министерства обороны не может проверить методологию Украины, тенденции, иллюстрирующие данные, скорее всего, точны", – отмечается в отчете.

Согласно подсчетам британцев, среднее значение за последние семь дней составляло 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года.

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Британия: Армия России несет потери в четыре раза выше, чем в июне-июле 2022 года – график

В разведке Великобритании отметили, что Украина тоже продолжает страдать от высокого уровня потерь.

"Рост потерь среди россиян, вероятно, вызван целым рядом факторов, в том числе нехваткой обученного персонала, нехваткой координации и ресурсов на фронте – примером этого являются Угледар и Бахмут", – резюмировали британские разведчики.

  • 10 февраля Силы обороны уничтожили 1140 россиян, на следующий день Генштаб ВСУ сообщил о еще 900 ликвидированных оккупантах.

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Наталія Медведєва
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